СК возбудил уголовное дело из-за истязания детей в Адыгее

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщения об истязании детей в Адыгее

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации информации об истязании детей в Адыгее. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о жителе республики, отец вместе с мачехой систематически избивает троих детей. Двое из них сбежали к родной матери. Однако младший ребенок до сих пор остается в доме отца. Соответствующая информация размещена в социальных сетях.

Ведомство проводит проверку по факту этих сведений.

Недавно в Башкирии женщину обвинили в истязании двухлетнего сына. Мать не воспитывала ребенка должным образом, не покупала ему нужную еду и одежду по сезону. Она также не лечила ребенка, когда он болел. В отношении матери завели уголовное дело.

До этого в Архангельской области 12-летняя девочка сбежала из дома после истязания матерью. По данным следствия, женщина избивала дочь после распития алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мать избивала детей и зашивала им раны самостоятельно.