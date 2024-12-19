В Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери

В Пинежском районе Архангельской области мать год издевалась над несовершеннолетней дочерью, и, не выдержав истязаний, девочка сбежала из дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, женщина в течение года наносила побои своей 12-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать оскорбляла и унижала девочку. О происходящем в семье стало известно после того, как девочка сбежала из дома, не выдержав издевательств. Она рассказала полицейским, что мать выпила и в очередной раз избила ее.

Школьницу изъяли из семьи и передали отцу, который проживает отдельно. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет колонии.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Татарстане мачеха истязала детей сожителя и сдала их в детдом.