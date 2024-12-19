В Башкирии мать жестоко обращалась с двухлетним сыном и попала под суд

В Башкирии мать будут судить за истязание двухлетнего ребенка

В Башкирии женщину обвинили в истязании двухлетнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии дознания, мать не воспитывала ребенка должным образом, не покупала ему нужную еду и одежду по сезону. Помимо этого, когда у мальчика обострилось заболевание, она его не лечила.

Известно, что женщину несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей должным образом.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело, сама фигурантка вину признала. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Архангельской области 12-летняя девочка сбежала из дома после истязания матерью. По данным следствия, женщина избивала дочь после распития алкоголя. После одного из таких эпизодов девочка решилась на побег и обратилась к полицейским.

Ребенка передали отцу, он проживал отдельно он супруги. В отношении самой родительницы возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин избил сына кастрюлей за отказ помогать по хозяйству.