В Нижегородской области мать избивала детей и зашивала им раны самостоятельно

В Нижегородской области у женщины изъяли четверых детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, в период с 2015 по 2024 год мать должным образом не занималась воспитанием детей и не заботилась об их здоровье. Более того, она истязала несовершеннолетних и избивала их из-за плохого поведения.

Женщина избивала детей, но не обращалась к медикам, вместо этого она самостоятельно зашивала пострадавшим раны.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье об истязании детей с особой жестокостью.

«В настоящее время несовершеннолетние дети изъяты у женщины и помещены в специализированное учреждение», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии бабушка стала фигуранткой уголовного дела из-за истязаний внучки. По версии следователей, женщина часто избивала ребенка. В один из дней местная жительница вылила на маленькую родственницу кастрюлю с кипятком. В результате девочка получила тяжелые ожоги.

Ранее в Хабаровском крае пьяный отец избил двухлетнюю дочь поленом и порезал ножом.