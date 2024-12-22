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Над Орлом сбили дроны ВСУ

Mash: дроны ВСУ уничтожены над Орлом
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Stringer/REUTERS

В небе над Орлом были уничтожены украинские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы сообщили о более чем 30 глухих взрывах. Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны Украины. Противники применяет беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 22 декабря в небе над Курской областью была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Рыльска пострадали 12 зданий.

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