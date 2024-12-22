Новый взрыв в Казани объяснили ликвидацией ЧС

Последний взрыв в Казани был связан с ликвидацией последствий утренней атаки

Очередной взрыв в Советском районе Казани связан с ликвидацией последствий утренней атаки БПЛА на ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. Плановые работы штаба», — сообщили в пресс-службе.

Местные жители сообщали, что звук нового взрыва был слышен в районе жилого комплекса (ЖК) «Арт-Сити».

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект.

Один из дронов врезался в ЖК «Лазурные небеса», второй — в ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани. Информации о пострадавших жителях не поступало.

Ранее Минниханов рассказал, куда целились беспилотники в Казани.