В Казани произошел новый взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, взрыв произошел в районе жилого комплекса (ЖК) «Арт-Сити», недалеко от которого находится ЖК «Лазурные небеса», атакованный дронами утром 21 декабря. Очевидцы публикуют видео с дымом.

Как передает Mash, по предварительным данным, саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время утренней атаки.

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что некоторые беспилотники были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия.

Ранее Путин поговорил с главой Татарстана после атаки на Казань.