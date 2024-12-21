В Рыльске Курской области завершены неотложные ремонтно-восстановительные работы

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены.

По словам Хинштейна, на данный момент восстановлено теплоснабжение всех домов в городе, а также полностью возобновлена подача газа.

«Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур», — добавил врио губернатора.

20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате повреждены жилые дома, дом культуры и учебные заведения, взрывной волной выбило окна и двери в храме Успения Пресвятой Богородицы. Пять человек спасти не удалось.

Вечером 21 декабря Хинштейн сообщил, что в Курской областной клинической больнице лечатся 14 жителей Рыльска, пострадавших в результате масштабного ракетного удара со стороны ВСУ.

Ранее саперы МЧС уничтожили боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске.