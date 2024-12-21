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Хинштейн назвал число проходящих лечение в Курской областной больнице после атаки ВСУ

Лечение после атаки ВСУ в Курской областной больнице проходят 14 жителей Рыльска
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

В Курской областной клинической больнице лечатся 14 жителей Рыльска, пострадавших в результате масштабного ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, у большинства пострадавших травмы незначительной степени тяжести.

«Сегодня я посетил курскую областную клиническую больницу, чтобы узнать о состоянии жителей Рыльска, пострадавших в ходе жестокого нападения ВСУ. В настоящее время в отделении находятся 14 рылян. К счастью, у большинства из них травмы не серьезные, хотя они пережили очень тяжелые моменты», — отметил губернатор.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее саперы МЧС уничтожили боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске.

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