Саперы МЧС уничтожили боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске

Специалисты МЧС России нашли и успешно уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в городе Рыльск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Сводный пиротехнический отряд МЧС России провел обследование трех объектов и территории вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 кв. метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — отметили в МЧС.

Также в ведомстве поделились видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения боевой части ракеты.

20 декабря Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск Курской области, в результате чего ранения получили 10 человек. В том числе пострадал 13-летний ребенок.

Часть снарядов удалось сбить на подлете к населенному пункту, но другие достигли цели. На этом фоне ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе здание начальной школы и Дом культуры, получили повреждения. Более того, урон был нанесен 15 автомобилям.

Ранее в Рыльском районе задержали мужчину с автоматом.