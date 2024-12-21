Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саперы МЧС уничтожили боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске

Саперы уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске Курской области

Специалисты МЧС России нашли и успешно уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в городе Рыльск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Сводный пиротехнический отряд МЧС России провел обследование трех объектов и территории вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 кв. метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — отметили в МЧС.

Также в ведомстве поделились видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения боевой части ракеты.

20 декабря Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск Курской области, в результате чего ранения получили 10 человек. В том числе пострадал 13-летний ребенок.

Часть снарядов удалось сбить на подлете к населенному пункту, но другие достигли цели. На этом фоне ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе здание начальной школы и Дом культуры, получили повреждения. Более того, урон был нанесен 15 автомобилям.

Ранее в Рыльском районе задержали мужчину с автоматом.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами