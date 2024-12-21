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Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Орбан: Венгрия не впускает мигрантов, чтобы не было терактов, как в Магдебурге

Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе, Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие явления существуют в Западной Европе «только со времен мигрантского кризиса». Орбан считает, что существует «взаимосвязь между нелегальной миграцией и террористическими актами».

Премьер утверждает, что существуют те, кто пытается подобное отрицать, но «это в любом случае простой факт, который требует признания».

В пятницу, 20 декабря, произошло трагическое событие: автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. В результате инцидента более ста человек были ранены.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.

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