Виновницу взрыва в почтовом отделении в Химках задержали

Женщину, виновную в поджоге пиротехнического изделия в отделении почты в подмосковных Химках, задержали. Об этом сообщило подмосковное управление МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в отделении почты, расположенном на улице Московская. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушительницы, задержали ее и доставили в территориальный отдел.

«Полицейскими по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ведомстве.

До этого сообщалось, что неизвестный запустил салют в отделении «Почты России» в подмосковных Химках. По словам очевидцев произошедшего, посетители отделения «в ужасе выбегали на улицу». По данным Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в помещение «Почты России», «поставил упаковку ракет на пол и поджег».

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

Ранее мужчину, взорвавшего петарду в ТЦ в Королеве, задержали в отделении полиции.