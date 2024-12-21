Причиной взрыва в банке в Петербурге могла стать самодельная бомба

Mash на Мойке: в банке в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство

Взрыв в банке на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге мог произойти из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«По предварительным данным, в банке на Среднеохтинском проспекте могли заложить самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Предварительно, при ЧП никто не пострадал.

По другой версии, пишет Telegram-канал, газ закачали в банкомат — из-за этого произошел взрыв. На фотографии с места события виден газовый баллон.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В здании выбиты двери и разбиты окна. В отделении банка начался пожар. Здание в Красногвардейском районе было объято огнем, на место выехали экстренные службы.

Ранее в одном из банков Москвы произошел взрыв.