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Россия и Белоруссия продлили договор о сотрудничестве в сфере экспорта нефти

РФ и Белоруссия на два года продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти

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Андрей Александров/РИА Новости

Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области поставок нефти и продуктов ее переработки было подписано 12 января 2007 года.

Документ со сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Далее его действие будет автоматически продлеваться на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о намерении прекратить действие соглашения.

22 ноября глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что объем торговли между республикой и Россией по итогам января — сентября приблизился к $40 млрд.

Летом вице-премьер РФ Алексей Оверчук допустил увеличение торговли между Россией и Белоруссией до рекордных $60 млрд по результатам 2024 года.

Основной объем расчетов Москвы и Минска проводится в национальных валютах. Их доля к концу 2023-го составляла 92%.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил о теснейших отношениях Москвы и Минска.

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