Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о трех предупреждениях, полученных немецкими правоохранительными органами от властей Саудовской Аравии относительно Талеба А., совершившего теракт на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание этих предупреждений не разглашается. Кроме того, в декабре 2023 года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление о Талебе А., связанное с его публикациями в социальных сетях, где он высказывал угрозы в адрес Германии, связывая их с предполагаемым преследованием саудовских беженцев. Однако, после анализа этих сообщений сотрудники ведомства пришли к выводу об отсутствии реальной угрозы.

Талеб А., 50-летний гражданин Саудовской Аравии, проживающий в Германии с 2006 года с видом на жительство и статусом беженца (полученным в 2016 году), работал врачом в Бернбурге. По данным Der Spiegel, он был влиятельной фигурой в саудовской диаспоре Германии и открыто симпатизировал правой партии «Альтернатива для Германии», даже планируя совместный проект по созданию «академии для бывших мусульман». Несмотря на неоднократные угрозы насилия в социальных сетях, правоохранительные органы не предприняли адекватных мер.

Накануне в Магдебурге автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Ранее Шольц приехал в Магдебург после теракта на ярмарке.