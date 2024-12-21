Шольц приехал в Магдебург после теракта на ярмарке

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Магдебург после нападения на посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщает телеканал NTV.

По даннм корреспондентов, вместе с канцлером на место трагедии прибыли министр внутренних дел Нэнси Фезер, министр юстиции Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и лидер парламентской группы «Союза» Фридрих Мерц.

Накануне вечером в Магдебурге в центральной Германии автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента они задержали 50-летнего выходца из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.