В Германии исключили исламистские мотивы террориста из Магдебурга

Исламистские мотивы в поступке злоумышленника, въехавшего в посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, практически исключены. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По словам журналистов, преступник не был известен компетентным органам в качестве экстремиста.

«Почему он направил автомобиль на рождественскую ярмарку, остаётся загадкой», — говорится в публикации.

Накануне в Магдебурге автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови по предварительным данным нашли наркотики.

Ранее Шольц приехал в Магдебург после теракта на ярмарке.