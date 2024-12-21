Глава Кубани поручил организовать дежурство «скорой» для очищающих берег от мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале поручил организовать постоянную работу скорой помощи для людей, очищающих побережья от мазута после крушения танкеров.

По его словам, сейчас там работают более шести тысяч человек — сотрудники спасательных служб региона, администраций городов и районов, предприятий, а также волонтеры.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. 18 декабря зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Ранее на побережье Керченского пролива во время уборки мазута нашли мину.