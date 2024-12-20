На побережье Керченского пролива во время уборки мазута нашли мину

Мину времен Великой Отечественной войны вынесло на побережье Керченского пролива, где проходит уборка мазута после крушения двух танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В заявлении отмечается, что снаряд вынесло на берег во время шторма. Его нашли в поселке Веселовка, расположенном в Темрюкском районе.

«Место обнаружения оцеплено. Организовано проведение работ по разминированию», — уточняется в публикации.

Также в оперативном штабе региона рассказали, что на побережье в Темрюкском районе зафиксировали повторный выброс мазута. Загрязнение обнаружили на участке протяженностью около четырех километров в районе озера Соленое.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В ходе спасательной операции сотрудники экстренных служб эвакуировали 27 членов экипажей.

При этом суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 3,7 тыс. тонн вытекли в море. На этом фоне в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 17 декабря здесь начались работы по очистке территории от нефтепродуктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Керченском проливе.