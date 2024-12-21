Выросло число погибших в результате теракта в немецком Магдебурге

Bild: полиция подтвердила гибель четырех человек при теракте в Магдебурге

Полиция немецкого города Магдебурга подтвердила гибель четырех человек в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка. Об этом сообщает газета Bild.

По информации правоохранительных органов, в общей сложности пострадали 205 человек, состояние 41 из них оценивается как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что водителем, въехавшим в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался беженец из Саудовской Аравии, которого обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Подозреваемого зовут Талеб Аль Абдулмохсен. Он приехал в Германию в 2006 году, попросив политического убежища.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. Большое количество полиции и спасателей работали на месте инцидента.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.