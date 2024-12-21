Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выросло число погибших в результате теракта в немецком Магдебурге

Bild: полиция подтвердила гибель четырех человек при теракте в Магдебурге

Полиция немецкого города Магдебурга подтвердила гибель четырех человек в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка. Об этом сообщает газета Bild.

По информации правоохранительных органов, в общей сложности пострадали 205 человек, состояние 41 из них оценивается как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что водителем, въехавшим в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался беженец из Саудовской Аравии, которого обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Подозреваемого зовут Талеб Аль Абдулмохсен. Он приехал в Германию в 2006 году, попросив политического убежища.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. Большое количество полиции и спасателей работали на месте инцидента.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами