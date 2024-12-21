Верховная Рада уволит советника комитета по вопросам экономического развития Назария Волянского за слова о скором снижении мобилизационного возраста на Украине. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На следующем заседании комитета вынесем вопрос лишения этого лица статуса советника и проведем дополнительную разъяснительную работу с другими советниками об их функционале и публичном статусе», — написал Наталуха.

По его словам, в Раде не планируют снижать мобилизационный возраст в 2025 году.

Накануне Волянский заявил, что минимальный возраст для мобилизации на Украине якобы снизят до 18-20 лет в начале 2025 года, как этого требовали США и Европа.

В конце ноября администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация граждан от 18 лет неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

Ранее Путин высказался о ситуации с мобилизацией на Украине.