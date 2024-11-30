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Зеленский высказался о снижении возраста мобилизации на Украине

Зеленский раскритиковал идею снизить мобилизационный возраст

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Kevin Lamarque/Reuters

Мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием?» — отметил глава государства.

Зеленский также попросил союзников Киева «делать свое дело» в контексте конфликта на Украине.

Украинский лидер в том же интервью заявлял, что союзники Украины не выполняют свои обещания по подготовке бригад ВСУ. По словам Зеленского, на момент конца 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 бригады из десяти.

Администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Ранее Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений.

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