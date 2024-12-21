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Путин рассказал, как еще можно помогать россиянам с детьми

Путин предложил давать дополнительные выходные сотрудникам с семьями
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил работодателям давать дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что компании могут помогать сотрудникам не только финансово, но и, например, путевками.

Накануне правительство России внесло в Госдуму проект поправок к статье 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми», который регулирует порядок выдачи материнского капитала. В соответствии с действующим законодательством, программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Предлагаемые изменения предполагают продление этого срока на дополнительные четыре года, до 31 декабря 2030 года.

Размер материнского капитала регулярно индексируется. С 1 февраля 2024 года сумма составляет 631 тысячу рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго ребенка дополнительно начисляется 202,6 тысячи рублей;

С 1 февраля 2025 года ожидается увеличение маткапитала на 7,3%, что позволит повысить сумму до 646 тысяч рублей на первого ребенка и примерно до 217,4 тысячи рублей на второго.

Ранее Путин призвал повысить до прожиточного минимума пособие по беременности и родам студенткам.

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