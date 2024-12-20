В ГД внесли проект о продлении программы маткапитала еще на 4 года

В Госдуму внесли законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года

Правительство России внесло в Государственную думу проект поправок к статье 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми», который регулирует порядок выдачи материнского капитала. Документ опубликован сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с действующим законодательством, программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Предлагаемые изменения предполагают продление этого срока на дополнительные четыре года, до 31 декабря 2030 года.

Как указано в пояснительной записке, проект закона был разработан в рамках исполнения поручения президента России, озвученного в конце февраля текущего года в послании к Федеральному собранию. Владимир Путин тогда предложил продлить программу поддержки семей с детьми, как минимум, до 2030 года.

Размер материнского капитала регулярно индексируется. С 1 февраля 2024 года сумма составляет 631 тысячу рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго ребенка дополнительно начисляется 202,6 тысячи рублей;

С 1 февраля 2025 года ожидается увеличение маткапитала на 7,3%, что позволит повысить сумму до 646 тысяч рублей на первого ребенка и примерно до 217,4 тысячи рублей на второго.

В России в 2027–2030 годах право на материнский капитал получат около пяти миллионов семей. Об этом говорится в законопроекте министерства труда и социальной защиты, который поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

Ранее в МВД РФ назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей.