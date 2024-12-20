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Путин призвал повысить до прожиточного минимума пособие по беременности и родам студенткам

Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам-очницам
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Необходимости повысить пособие по беременности и родам до прожиточного минимума студенткам очных отделений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в России, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов.

«Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — сказал он.

19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что для регионов с низким уровнем рождаемости будет создана программа поддержки.

Демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев до этого говорил, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

Ранее психолог назвала причины снижения рождаемости в России.

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