Мать пропавшего в Сирии журналиста поблагодарила Путина за обещание помочь найти ее сына

Дебра Тайс, мать журналиста из США Остина Тайса, пропавшего 12 лет назад в Сирии, выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за его обещание помочь в поисках ее сына. Об этом она сказала ТАСС.

«Я невероятно благодарна, что президент Путин публично пообещал помочь в поисках Остина. Я ошеломлена и чрезвычайно ценю это», — сказала женщина.

Она высказала мнение, что в настоящее время никто не обладает такими возможностями, как Путин, учитывая его связи с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, а также знание ситуации на местах.

На этой неделе телеканал NBC News сообщал, что Дебра Тайс написала письмо Путину, в котором попросила его помочь найти ее сына Остина Тайса в Сирии.

О письме Дебры в ходе прямой линии с Путиным напомнил журналист NBC Кир Симмонс. Он попросил российского лидера узнать у Асада о судьбе Тайса. Путин дал обещание, что задаст этот вопрос бывшему коллеге.

Ранее сообщалось, что Симмонс спешно покинул зал, где проводилась пресс-конференция Путина.