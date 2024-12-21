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Глава правительства Татарстана выехал к дому, в который врезались дроны ВСУ

Премьер-министр Татарстана Песошин выехал к ЖК, атакованному украинскими дронами

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин выехал к жилому комплексу (ЖК) «Лазурные небеса», расположенному в Казани, на фоне сообщений о попадании в него украинских дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Рустама Минниханова.

«Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] в регулярном режиме докладывают обстановку», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что на место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб.

21 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Татарстаном был ликвидирован украинский беспилотник. По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон самолетного типа.

Позже в Telegram-канале SHOT появилась информация об атаке БПЛА на 37-этажный жилой дом в Казани. На этом фоне в здании произошел пожар, началась эвакуация находившихся внутри людей.

Однако, еще до завершения эвакуации, в ЖК «Лазурные небеса» врезался второй беспилотник ВСУ. Огонь, охвативший верхние этажи дома, вспыхнул с новой силой.

Ранее министерство обороны РФ назвало число сбитых за ночь украинских БПЛА.

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