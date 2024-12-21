В Татарстане сбили украинский дрон

Минобороны РФ заявило о ликвидации украинского БПЛА в небе над Татарстаном

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Республику Татарстан с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 7:50 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате они сбили один дрон самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивается в заявлении.

В то же время Telegram-канал SHOT сообщает, что один украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

По информации журналистов, в здании произошел пожар. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию вокруг дома.

21 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в регионах страны были ликвидированы 19 украинских БПЛА. Девять из них сбили в Белгородской области, пять — в Воронежской области, три — над акваторией Черного моря. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили в Курской области и Краснодарском крае.

Ранее в Луганской народной республике (БПЛА) перехватили украинский дрон.