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В Сочи прозвучали взрывы

SHOT: жители Сочи сообщили о громких звуках взрывов в городе
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Сочи сообщили о серии взрывов в городе, которые, по предварительным данным, были вызваны работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, громкие звуки раздаются в городе с раннего утра, начиная с 5:50. От семи до десяти взрывов было в районе Лазаревского.

Местные жители утверждают, что от силы взрывов задрожали окна в рамах, и сработала сигнализация у машин. Они предположили, что причиной взрывов стала работа системы ПВО в акватории Черного моря, предположительно, используемой против атаки беспилотных летательных аппаратов.

Официальные власти ситуацию пока не комментировали.

Также 14 декабря очевидцы сообщали о взрывах над Сочи и работе систем противовоздушной обороны.

Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области. По данным ведомства, 18 декабря Украина атаковала «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя «Storm Shadow».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.

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