Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

Очевидцы рассказали о взрывах над Сочи и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Несколько взрывов прогремело над Сочи. Местные жители утверждают, что сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, 4 — 5 взрывов произошли над Лазаревским районом города, а также в районе поселка Вардане.

Предварительно, система ПВО сработала по дронам в акватории Черного моря. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Черным морем. Два украинских дрона были поражены над территорией Курской области, по одному — над Белгородской и Брянской областями, и еще один — над акваторией Черного моря.

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