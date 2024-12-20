Минобороны России подтвердило нанесение группового удара по объектам в Киеве

Минобороны РФ сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области. Заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что 18 декабря Украина атаковала «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя «Storm Shadow».

В заявлении говорится, что в ответ на это ВС РФ утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Помимо этого, под удар попали позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

20 декабря российские Telegram-каналы писали, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщал о пожаре в районе военного завода «Артем» в Киеве после взрывов.

Ранее сообщалось о повреждении склада в Киеве.