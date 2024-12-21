На Камчатке не смогли возобновить воздушный поиск пропавшего самолета Ан-2

На Камчатке погода не позволила возобновить воздушный поиск самолета Ан-2

Неблагоприятные погодные условия в настоящее время не позволяют возобновить воздушный поиск самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пока погодные условия возобновить воздушный поиск не позволяют, очень неблагоприятные погодные условия», — отметил он.

Ожидается, что погода улучшится в субботу, 22 декабря.

«Но если сегодня будет какая-то возможность, летчики поднимутся», — заверил Лебедев.

Чиновник добавил, что сейчас наземная группа спасателей на снегоходах направляется по реке Еловке к предполагаемому месту пропажи самолета.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

20 декабря спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее в Росавиации рассказали о сложностях с поиском пропавшего на Камчатке Ан-2.