В Ленинградской области мужчина устроил пожар в отделении почты

В городе Всеволожске Ленинградской области 31-летний мужчина поджег здание почты на улице Народной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

«На месте преступления его поймал очевидец и передал правоохранителям», — говорится в сообщении.

Mash отметил, что мужчина бросил в двери почтового отделения горящие предметы, после чего произошел пожар.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный поджег военкомат на набережной Фонтанки. Злоумышленник одновременно бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, в Петербурге пенсионерка запустила фейерверки в отделении банка. Оказалось, что мошенники отобрали у нее более миллиона рублей, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов предложили отомстить аферистам. В результате пенсионерка выпустила в банке минимум 35 залпов.

А в городе Одинцово Московской области мужчина забросал бутылками с зажигательной смесью здание опорного пункта полиции. По информации Mash, мужчину обманули аферисты из Днепропетровска (украинское название — Днепр). Кроме того, еще один мужчина разлил и поджег горючее у находящегося неподалеку банка.

Ранее в Красноярске девушка подожгла банкомат и загорелась сама.