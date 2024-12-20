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В Красноярске девушка подожгла банкомат и загорелась сама

В Красноярске девушка пострадала после того, как подожгла в банке банкомат
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Freepik.com

В Красноярске девушка пострадала после поджога банкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Свердловском районе города. По данным полиции, девушка вылила горючую жидкость на банкомат и подожгла его, во время произошедшего она постоянно общалась с кем-то по телефону. Предварительно, к поступку ее подтолкнули мошенники.

Во время поджога огонь перекинулся на подозреваемую. Приехавшие на место медики доставили ее в больницу с ожогами рук.

Кроме девушки никто не пострадал. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемой 19 лет, она учится в педагогическом университете. После произошедшего медики диагностировали у нее ожоги второй степени.

Подобный случай сегодня произошел в Петербурге, где женщина пришла в отделение банка и подожгла фейерверки. Она также стала жертвой мошенников, которые таким образом предложили ей отомстить неизвестным, укравшим у нее деньги.

Как и многие россияне, женщина стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в центре Петербурга мужчина метнул два коктейля Молотова в военкомат.

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