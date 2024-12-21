В Рыльске почти 90 домов осталось без теплоснабжения после обстрела

В городе Рыльске, расположенном в приграничье Курской области, после атаки Вооруженных сил Украины без теплоснабжения осталось 88 жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Из-за повреждения теплотрассы без отопления временно осталось 88 жилых домов», — отметил он.
Сейчас ремонтные бригады с привлечением необходимой техники занимаются восстановительными работами, рассказал Хинштейн. В 80 домах тепло может появиться уже к утру, а в остальных — в течение дня, уточнил врио губернатора.
Кроме того, в Рыльск привезли обогреватели. Местные жители могут их получить по заявкам, добавил Хинштейн.
Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.
По словам врио губернатора, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.
По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в Рыльске.