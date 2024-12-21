Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в Рыльске

Хинштейн сообщил, что в Рыльске нет массовых пожаров после обстрела

В городе Рыльске, расположенном в приграничье Курской области, нет массовых пожаров после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Фейк за фейком! Теперь в Telegram-каналах сообщается, что в Рыльске якобы не могут потушить пожары, возникшие после ракетной атаки. Это абсолютно не соответствует действительности. Ни о каких массовых пожарах речи нет и идти не может», — отметил он.

Хинштейн уточнил, что после обстрелов возгорания произошли только в здании педагогического колледжа и на крыше Дома культуры.

«Пожар на крыше Дома культуры был локализован еще в 18:43 и полностью ликвидирован в 18:48», — рассказал он.

В настоящее время специалисты МЧС тушат пожар в здании педагогического колледжа, он локализован в 23:39, добавил врио губернатора.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

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