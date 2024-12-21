В Курской области создали горячие линии для пострадавших жителей Рыльска

Хинштейн сообщил о создании горячих линий в связи с обстрелом Рыльска

В Курской области создали горячие линии для поддержки пострадавших жителей Рыльска и их родственников после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Если вам требуется помощь или вы хотите сообщить о своих нуждах, пожалуйста, обращайтесь по номерам 112 и 122», — отметил он.

Кроме того, для оперативного реагирования на обращения в Рыльске открыли горячую линию прокуратуры региона 8-910-311-52-34, подчеркнул Хинштейн.

«Мы готовы выслушать вас и оказать необходимую поддержку», — добавил врио губернатора.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, который находится примерно в 70 км от атомной электростанции.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

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