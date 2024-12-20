Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Небензя сообщил, что ответ России на обстрел Рыльска не заставит себя ждать

Ответ России на обстрел Вооруженными силами Украины города Рыльска, расположенного в приграничье Курской области, не заставит себя ждать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что обстрел Рыльска стал «недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации».

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, который находится примерно в 70 км от атомной электростанции.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.