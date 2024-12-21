Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в четырех округах России

Ветер, сильный снег и дожди ожидаются на территории некоторых регионов Северо-Западного, Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, в Карелии и Мурманской области пройдет сильный снег, ожидаются низкая температура и ветер со скоростью 20 м/с, отметил синоптик.

В Татарстане в выходные прогнозируется сильная гололедица, а в Пермском крае — снегопад, продолжил он. При этом в Крыму пройдет сильный дождь, а на Чукотке порывы ветра могут достигать 28 м/с, рассказал Вильфанд.

В настоящее время теплая погода преобладает на азиатской территории России, в частности, в Якутии и Красноярском крае, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

19 декабря ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве в выходные осадков не ожидается, температура воздуха продолжит расти. В субботу прогнозируется 0°C в столице и от -3 до +2°C в области. Это выше климатической нормы на 4°C. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец, добавила Позднякова.

Ранее ученый предупредил об аномально теплой зиме в России.