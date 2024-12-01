Ученый предупредил об аномально теплой зиме в России

Наступившая зима будет аномально теплой в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на Урале и в Западной Сибири будет на 3-6 градусов теплее нормы. В Центральной России этот показатель составит 2-3 градуса. Лишь в конце января — начале февраля ожидаются морозы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В Московской области морозы будут продолжаться недолго, и температура воздуха не опустится слишком низко.

Тишковец отметил, что во второй половине зимы снежный покров в столичном регионе, порой будет достигать 30-50 см, а местами – до полуметра-метра, однако он будет быстро таять из-за частых оттепелей.

30 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в декабре больше всего снега выпадет в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее в Гидрометцентре прокомментировали прогноз Bloomberg о погоде в Европе.