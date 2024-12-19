Жителям Москвы и Подмосковья спрогнозировали аномально теплые выходные

В сторону столичного региона с запада приближаются облака теплого атмосферного фронта. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие метеорологические сутки температура воздуха поползет к нулевой отметке. Переход к теплому фронту будет сопровождаться снегом разной интенсивности, ночью ожидается гололед.

Завтра днем ожидается мокрый снег с дождем и оттепель – температура будет варьироваться от +1 до +3 градусов.

В выходные осадков не ожидается, но температура воздуха продолжит расти. В субботу прогнозируется 0 градусов в столице и от -3 до +2 градусов в области. Это выше климатической нормы на 4 градуса. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец, отметила Позднякова.

В понедельник дневная температура останется на уровне 0…-5 градусов. Во вторник будет также незначительно прохладно, но уже пройдут осадки.

«Температура воздуха и в начале последней декады декабря будет выше климатической нормы, то есть пик морозов у нас пришелся как раз на сегодняшний день — на Николу Зимнего», — пояснила синоптик.

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