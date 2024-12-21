Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В немецком городе закрыли ярмарку после теракта в Магдебурге

Bild: в Эрфурте закрыли рождественскую ярмарку после теракта в Магдебурге
close
Николай Филяков/РИА Новости

В немецком городе Эрфурте закрыли рождественскую ярмарку после теракта в Магдебурге. Об этом сообщает газета Bild.

«Рождественская ярмарка в Эрфурте после нападения в Магдебурге в качестве меры предосторожности была свернута», — говорится в материале.

Министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер уточнил, что инициатором данного решения стали организаторы ярмарки. По его словам, правоохранители не выявили явных признаков угрозы.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. По данным телеканала NTV, водителя задержали. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Ранее в Германии раскрыли национальность совершившего теракт на ярмарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами