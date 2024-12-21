В немецком городе закрыли ярмарку после теракта в Магдебурге

Bild: в Эрфурте закрыли рождественскую ярмарку после теракта в Магдебурге

В немецком городе Эрфурте закрыли рождественскую ярмарку после теракта в Магдебурге. Об этом сообщает газета Bild.

«Рождественская ярмарка в Эрфурте после нападения в Магдебурге в качестве меры предосторожности была свернута», — говорится в материале.

Министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер уточнил, что инициатором данного решения стали организаторы ярмарки. По его словам, правоохранители не выявили явных признаков угрозы.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. По данным телеканала NTV, водителя задержали. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Ранее в Германии раскрыли национальность совершившего теракт на ярмарке.