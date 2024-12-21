Хинштейн заявил о повреждении газовой трубы в Рыльске после атаки ВСУ

Хинштейн сообщил, что в Рыльске после обстрела повреждена газовая труба

В городе Рыльске, расположенном в приграничье Курской области, после обстрела Вооруженными силами Украины повреждена газовая труба. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В нескольких домах прервано газоснабжение (из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена)», — отметил он.

К разбору завалов и ремонту приступят после работы саперов, продолжил Хинштейн. По его словам, подачу газа могут возобновить к середине дня.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в 88 жилых домах в Рыльске приостановлено теплоснабжение из-за повреждения теплотрассы. В город уже доставили обогреватели для жителей, уточнил Хинштейн.

«Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным — в течение завтрашнего дня», — добавил врио губернатора.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

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