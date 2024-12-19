В Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах

Минтранс РФ поднял вопрос обязательного совместного размещения детей и родителей в салоне самолета. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — рассказали в Минтрансе РФ.

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в петербургском аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада. По словам одной из пассажирок, людям пришлось идти с чемоданами по сугробам до здания аэропорта. Она отметила, что снег «настолько активно валит», что его, видимо, не успевают расчищать. Пресс-служба аэропорта Пулково прокомментировала «Газете.Ru» произошедшее. По ее данным, идти до терминала пешком никому из пассажиров не пришлось.

Двумя днями ранее аэропорт Минеральных Вод временно приостановил прием и отправку рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега.