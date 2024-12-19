Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах

Минтранс прорабатывает совместное размещение детей с родителями в самолетах
close
Stefan Rousseau/Reuters

Минтранс РФ поднял вопрос обязательного совместного размещения детей и родителей в салоне самолета. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — рассказали в Минтрансе РФ.

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в петербургском аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада. По словам одной из пассажирок, людям пришлось идти с чемоданами по сугробам до здания аэропорта. Она отметила, что снег «настолько активно валит», что его, видимо, не успевают расчищать. Пресс-служба аэропорта Пулково прокомментировала «Газете.Ru» произошедшее. По ее данным, идти до терминала пешком никому из пассажиров не пришлось.

Двумя днями ранее аэропорт Минеральных Вод временно приостановил прием и отправку рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами