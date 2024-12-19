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Путин прокомментировал цены на авиабилеты в России

Путин потребовал от авиакомпаний давать многодетным семьям скидку на билеты

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Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Об этом он сказал на прямой линии.

Глава государства отметил, что многие авиакомпании создают собственные внутренние льготные билеты, называя их нестандартными. В связи с этим они не предоставляют многодетным семьям скидки на покупку билетов.

Президент подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года.

В начале декабря сообщалось, что Минтранс России запретил авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс пассажирам.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на перевозки внутри России подорожали сильнее, чем на зарубежные полеты.

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Прямая линия Путина — 2024
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