В одном из треков Моргенштерна нашли доказательство его иноагентства

Суд нашел в одном из треков рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) доказательство его политической деятельности в интересах иностранного источника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Доказательство иноагентства нашли в вышедшей в 2022 году песне «12».

«Еще приятней — новенький паспорт / Private jet, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата / Как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться», — в частности, читает Моргенштерн в треке.

Кроме того, в тексте присутствуют строчка, указывающая на получение «серых денег», и куплет от лица находящегося в бомбоубежище человека.

Накануне в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Он дважды в течение года был привлечен к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все же не стал маркировать публикации в соцсетях. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Моргенштерн проживает за границей.

Ранее директор Моргенштерна заявил, что рэпер не планирует оспаривать статус иноагента.