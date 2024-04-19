На журналистку Татьяну Фельгенгауэр** могут завести уголовное дело

Уголовное дело могут завести на журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом)* (Шадрину. Она признана в РФ иноагентом) за посты в Telegram без маркировки иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Татьяны Шадриной началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»)», — сообщил источник агентства.

По его словам, причиной проверки стали неоднократные посты в Telegram, которые журналистка не маркировала надлежащим образом.

До этого суд уже назначал журналистке штраф за отсутствие маркировки иноагента в постах. Женщину обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда журналистку привлекают к ответственности за данное правонарушение. В мае этого года суд назначил ей штраф в 30 тыс. руб. за ролик на YouTube-канале, где отсутствовала маркировка о том, что видеоматериал создан иноагентом.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом) за то, что они публиковали в интернете материалы без маркировки о принадлежности к иноагентам.

*признана в РФ иноагентом



Ранее в Москве зарегистрировали третий иск к блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом) по делу об иноагентах.