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Хинштейн рассказал о ходе восстановительных работ в Рыльске на месте атак ВСУ

Хинштейн: в Рыльске идет работа по восстановлению света и тепла после атаки ВСУ

Специалисты приступили к восстановлению электроэнергии и отопления в жилых домах Рыльска в Курской области после ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на своем Telegram-канале.

Как отметил Хинштейн, первоочередной задачей является обеспечение подачи тепла и света в тех домах, где этих ресурсов временно нет.

«Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур», – добавил он в своем видеообращении.

До этого Хинштейн сообщал, что жертвами ударов, нанесенных ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS, стали шесть человек, в том числе один ребенок. Еще десять человек, среди которых 13-летний ребенок, были доставлены в больницы. Врачи оценивают их травмы как легкие, сказал врио губернатора. По его словам, ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

20 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска.

Ранее беременная женщина пострадала от атаки ВСУ по Рыльску.

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Атаки на Курскую область
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