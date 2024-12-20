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Хинштейн назвал количество погибших жителей Рыльска при атаке ВСУ

Хинштейн: при ударе ВСУ по Рыльску погибли шесть человек, среди них был ребенок
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску.

По его словам, жертвами ударов, нанесенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, стали шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 10 человек, среди которых 13-летний ребенок, были доставлены в больницы. Врачи оценивают их травмы, как легкие, отметил Хинштейн.

«В Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа — филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также окна в трех многоквартирных домах», — написал глава региона.

Кроме того, повреждения получили несколько частных домов и около 15 машин.

Хинштейн назвал случившееся огромной трагедией. Он пообещал оказать поддержку всем пострадавшим и семьями погибших, восстановить разрушенное и помочь всем, кто оказался в беде из-за сегодняшней атаки ВСУ. Врио губернатора выразил уверенность, что российские военные сделают все возможное, чтобы «заказчики и исполнители этого кровавого преступления» понесли «заслуженное возмездие».

До этого Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску. Также он сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и в ближайшее время направится в сторону Рыльска. Он отметил, что направил на место происшествия исполняющего обязанности председателя регионального правительства Алексея Дедова и его заместителей.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.

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