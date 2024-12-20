Беременная женщина пострадала от атаки ВСУ по Рыльску

Хинштейн: от атаки ВСУ по Рыльску пострадала женщина на 9-м месяце беременности

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале информацию о жителях Рыльска, пострадавших в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось 9 человек, 5 из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — написал глава региона.

Он отметил, что по его поручению всех пострадавших осмотрел доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

До этого Хинштейн сообщал, что жертвами ударов, нанесенных ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS, стали шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 10 человек, среди которых 13-летний ребенок, были доставлены в больницы. Врачи оценивают их травмы, как легкие, сказал врио губернатора. По его словам, ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

Хинштейн пообещал оказать поддержку пострадавшим и семьями погибших, восстановить разрушенное и помочь всем, кто оказался в беде из-за сегодняшней атаки ВСУ. Также врио губернатора выразил уверенность, что российские военные сделают все возможное, чтобы «заказчики и исполнители этого кровавого преступления» понесли «заслуженное возмездие».

Ранее Захарова заявила, что Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании Совбеза ООН.